Juve | dopo oltre un mese si rivede Kean | il futuro dipenderà da Vlahovic e Milik

(Di domenica 14 maggio 2023) Ultimi sforzi in casatra Campionato ed Europa League. Se è vero che la testa, come ha spiegato Allegri in conferenza stampa deve...

Diramata la lista dei convocati della Juventus per la Cremonese: un rientro e tre assenze per Massimiliano Allegri. I dettagliÈ il giorno di- Cremonese.il pareggio allo scadere contro il Siviglia, i bianconeri tornano allo Stadium per ospitare la squadra di Ballardini ancora in corsa salvezza. Massimiliano Allegri (LaPresse) - ...Sono soprattutto i tifosi dellaa mostrare indignazione per le parole del capo dell' Aia. ... "Tutte le dichiarazionil'episodio di Vlahovic sono peggio dell'episodio stesso", tuona Jo. "Ah, ...Bianconeri che arrivano alla partita senza Bonucci : lesione muscolare per luiaver tagliato il traguardo delle 500 presenze con la( leggi QUI i dettagli ). In difesa invece ha recuperato ...

Juve, la rabbia negli spogliatoi dopo l'ennesimo torto: il retroscena Tuttosport

Dopo l'1-1 ottenuto a Torino all'ultimo respiro, la vecchia signora sarà chiamata a fare una grande prestazione al Ramón Sánchez-Pizjuán ...Dopo aver vinto con merito il campionato italiano di quest'anno, il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe dire addio a ben quattro giocatori ...