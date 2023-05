Juve-Cremonese 0-0 LIVE | Milik e Bremer impegnano Carnesecchi | risponde Afena-Gyan

(Di domenica 14 maggio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘Allianz Stadium,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Paul Pogba ha sentito dolore alla gamba al 21 di: in lacrime e con la maglia sul volto ha chiesto il cambio Nuovo infortunio per Paul Pogba. La sua prima partita da titolare dura poco più di venti minuti. In seguito ad una ...... nuovo infortunio per Paul Pogba che, alla sua prima da titolare, ha lasciato il terreno di gioco durante il primo tempo della partita di Serie A contro la. Il francese ha accusato un ......la, è stato il momento di Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero, indisponibile per un problema muscolare, è stato premiato dal presidente Gianluca Ferrero per le 500 presenze con la:...

Juve-Cremonese: le probabili formazioni | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il numero 10 della Juventus si è fermato dopo soli 20 minuti dall'inizio della sfida casalinga contro la Cremonese. Dopo un tiro dalla distanza, il francese si è accasciato toccandosi il ginocchio ...