(Di domenica 14 maggio 2023) Ilha contattato Adriene il suo entourage per la prossima stagione. Il centrocampista dellantus resta in scadenza...

...- in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno - avrebbe già avuto dei... Rabiot -, l'addio dopo l'esplosione Dopo gli alti e bassi vissuti nelle prime due stagioni con ...1 Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla. Secondo l'Equipe , il francese approfitterà della scadenza del suo contratto con i bianconeri ... con il quale sono già partiti iCristiano Giuntoli è promesso sposo dellae starebbero continuando i colloqui col Napoli per trovare l'intesa sulla risoluzione Cristiano Giuntoli è promesso sposo dellae starebbero continuando i colloqui col Napoli per trovare l'intesa sulla risoluzione. A tal proposito Tuttosport scrive: "Il discorso è aperto e in via di definizione con il Napoli ...

Juve, contatti Manchester United-Rabiot | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Juve-Cremonese formazioni ufficiali. Il francese sarà titolare: era da più di un anno che il Polpo non scendeva in campo dal 1'.Secondo quanto riferito da L'Equipe, l'entourage del centrocampista francese, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, avrebbe già avuto dei contatti con il tecnico dei Red Devils ...