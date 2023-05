Jungle Boy | “Prima di salire sul ring quasi sempre vomito in un cestino | la tensione sparisce”

(Di domenica 14 maggio 2023)Boy è considerato uno dei giovani di punta su cui la AEW costruirà il suo futuro. Proprio i c.d. 4 Pillars della federazione si affronteranno a Double Or Nothing, il 28 maggio prossimo. Difatti, MJF difenderà il suo titolo massimo controBoy, Sammy Guevara e Darby Allin in un 4 Way Match. L’ex membro dei Jurassic Express, che è arrivato a Jacksonville con pochissima esperienza sulalla spalle, ha raccontato che ancora oggi deve far fronte a moltae nervosismodi esibirsi. “ogni volta” Durante una recente intervista con What Culture, Jake PerryBoy ha raccontato che pocodisulvomita in unnel backstage: “Ancora ...

Al Retronouveau di Messina torna il Rumble In The, tra le serate più interessanti per gli appassionati di hip hop, rnb e funk, che per l'... Soul, Sean, Top Cat e Kaos One) gli Isola Posse ...

Durante lo "speciale" episodio del sabato di Rampage, è stato annunciato che "Jungle Boy" Jack Perry sfiderà Rush nel prossimo episodio di Dynamite. Ma non solo, visto che Don Callins sarà presente al ...