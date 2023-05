Jodice | infanzia terribile e filologia b n in camera oscura

(Di domenica 14 maggio 2023) La bibliografia di Mimmoè sterminata: pubblicazione dei suoi «progetti» (Vedute di Napoli, Gibellina, Mediterraneo, Eden, Perdersi a guardare, Attesa ecc.), cataloghi delle numerose mostre, articoli, interviste: tutta l’evoluzione first appeared on il manifesto.

... Monica Carocci, Manuele Cerutti, Roberto Cuoghi, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Mimmo, Ugo La ... che la lega a progetti di grande valore, rivolti all'. L'Arsenale del Sermig e le Officine ...... Monica Carocci, Manuele Cerutti, Roberto Cuoghi, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Mimmo, Ugo La ... che la lega a progetti di grande valore, rivolti all'. L'Arsenale del Sermig e le Officine ...... Monica Carocci, Manuele Cerutti, Roberto Cuoghi, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Mimmo, Ugo La ... che la lega a progetti di grande valore, rivolti all'. L'Arsenale del Sermig e le Officine ...