Isola dei Famosi | Marco Mazzoli chiarisce con Helena Prestes | “Siamo molto simili”

... Antichi sapori trattoria a Pescantina, Ristorante All'Antica ala del castello Bevilacqua, L'artigliere didella Scala, Trattoria alla Pesa a Sorgà e Caffè Dante bistrot in piazzaSignori. ..."Giustificazioneviaggi insensati": così recita non a caso il sottotitolo del primo travelogue di Golovanov, L', pubblicato a proprie spese in patria e trasformato in un inatteso successo ...... i rossi della terra e del cuore, gli azzurri del cielo e del mare, e l'diventa una vela che lo porta al di là del mediterraneo. I quadri ci raccontano delle sue alchimie di pensiero,...

Questa edizione de L’Isola dei famosi, sta facendo molto parlare per tanti motivi. Innanzitutto, prima ancora che l’isola iniziasse giravano, insistenti, i rumors sul rapporto un po' burrascoso che c’ ...(Pantelleria, 14 Mag 23) E' stata diramata dalla protezione civile l'allerta ROSSA nelle zone D e C della Sicilia (Sicilia occidentale). Dalle prime ore di domani si prevedono: a) precipitazioni anche ...