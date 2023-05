Isobel Kinnear svicola su Cricca che a Verissimo aveva confermato la rottura

(Di domenica 14 maggio 2023) Silvia Toffanin oggi pomeriggio ha intervistato i finalisti di Amici di Maria De Filippi, fra cui anche la ballerina. L’australiana ha parlato della sua famiglia e dell’amata nonna, ma a domanda diretta suhato. “Sono dall’altro lato del mondo, ma qua ad Amici ho trovato una seconda famiglia.mi manca tantissimo è una persona speciale, ma mi mancano tutti: non vedo l’ora di rivederli dopo questa esperienza”. Giusto ieri– sempre nel salotto di Silvia Toffanin – hala, argomento che la ballerina non ha voluto affrontare. “è davvero fantastica” – le parole del cantante – “Io mi sono innamorato di questa ragazza, prima di lei avevo una storia con un’altra. Ma quando è ...

Si tratta di, Mattia Zenzola , Wax (nome d'arte di Matteo Lucido) e Angelina Mango , rispettivamente due ballerini e due cantanti. Il vincitore dovrebbe accaparrarsi un montepremi da ...Chi sono i finalisti di Amici 22 Stasera si sfideranno per il podio la ballerina australiana, 20 anni e un talento che ha subito impressionato Alessandra Celentano, e il barese Mattia Zensola, 21 anni. La prima ha iniziato a ballare all'età di tre anni e, nel 2018, ha vinto il ...Sulla vita dinon si sa moltissimo .nasce in Australia nel 2003. All'età di soli 3 anni inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza, grazie anche all'...

Isobel Kinnear in lacrime ad Amici: il video mano nella mano con Angelina Mango che potrebbe diventare una can leggo.it

«Siamo molto emozionati e non c'è unità di misura per quantificare quanto lo siamo, siamo tutti con lo stesso umore», hanno raccontato Wax, Angelina Mango, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola a Silvia ...Questa sera, domenica 14 maggio 2023, va in onda la Finale di Amici 2023 in diretta su Canale 5, condotta da Maria De Filippi: il vincitore sarà ...