Internet come speranza nel conflitto ucraino

(Di domenica 14 maggio 2023) Che ruolo hannoe tutte le varie applicazioni che hanno bisogno della rete per funzionare nell’ambito del contesto delin Ucraina? Abbiamo parlato di rete e disinformazione, di retearma ma è doveroso – per raccontare la realtà nella sua completezza e rendere conto della complessità di quanto accade – evidenziare anche tutte le volte in cuisi è rivelato (e continua a rivelarsi) una preziosa risorsa per la sopravvivenza del popolo. Non solo sopravvivenza, comunque, ma anche per far sì che la vita di chi è rimasto nel Paese prosegua quanto più normalmente possibile. In quali occasioniha fatto la differenza? Nel monografico di Giornalettismo dedicato alla questione siamo partiti dall’attualità – ricapitolando, per esempio, che ne è stato ...