Internazionali tennis | Fognini si arrende | avanza Rune

(Di domenica 14 maggio 2023) caption id="attachment 215858" align="alignleft" width="300" Fabio/captionSi ferma al terzo turno il cammino di Fabioaglid'Italia. L'azzurro è stato sconfitto dal n. 7 del seeding, il danese Holger: finisce 6-4, 6-2 in un'ora e 17 minuti di gioco.Una prestazione sottotono del ligure che è apparso la brutta copia del giocatore ammirato nei primi due turni con Kecmanovic e Murray. Troppi errori per Fabio che ha chiuso con 17 gratuiti e il 50% di punti vinti con la prima. Agli ottaviaffronterà l'australiano Popyrin.

