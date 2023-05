Internazionali Roma 2023 | previsioni meteo oggi domenica 14 maggio | rischio pioggia?

(Di domenica 14 maggio 2023) Buone notizie per gli appassionati di tennis che hanno comprato un biglietto per glid’Italianella giornata di14. Secondo le, infatti,non dovrebbe essere prevista pia. In mattinata si prevede un cielo coperto con tante nuvole, mentre nel pomeriggio dovrebbe schiarirsi e uscire un po’ di sole. La cosa più importante, però, è che non sono previste precipitazioni. Salvo sorprese, dunque, i possessori del biglietto potranno godersi una giornata all’insegna del grande tennis sui campi del Foro Italico. SportFace.

... gli strappa subito il servizio, prima che Carlitos scaldi il motore e pur senza squilli si prenda comodamente la partita dell'esordio assoluto agli. Non aveva mai giocato a, il ...... dunque, la Giorgi ha finalmente centrato il terzo turno degliBNL d'Italia. E ...Muchova - Giorgi in diretta tv e streaming Il match valido per il terzo turno del torneo Wta 1000 di...Tutto pronto per un'altra giornata di grande tennis a, dove proseguono glid'Italia 2023 . Anche oggi le previsioni non promettono bene e c'è il rischio di dover fare i conti con la pioggia, ma se il meteo dovesse essere clemente ...

ATP Roma, il programma di oggi su Sky: cinque italiani e Djokovic in campo Sky Sport

Uno ha fatto il suo esordio oggi vincendo e conquistandosi il terzo turno degli Internazionali, l'altro è da poco più di 24 ore a Roma e farà la sua prima partita domani (13 maggio). I riflettori degl ...ATP Roma 2023, oggi è il giorno del derby tutto italiano tra Musetti e Arnaldi. Dopo il rinvio dell’incontro disposto ieri sera a causa dell’incessante pioggia la sfida è stata posticipata ad oggi con ...