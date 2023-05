Internazionali | Fognini si arrende | avanza Rune

Ci ha provato, ma la freschezza di Holger Rune ha fatto il resto. Così Fabioè stato eliminato al terzo turno deglid'Italia sulla terra rossa di Roma . Successo in due set dopo un'ora e 17 minuti di gioco per il giovane danese con il punteggio di 6 - 4 ...Si ferma al terzo turno il cammino di Fabioaglid'Italia. L'azzurro è stato sconfitto dal n. 7 del seeding, il danese Holger Rune: finisce 6 - 4, 6 - 2 in un'ora e 17 minuti di gioco. Una prestazione sottotono del ligure ...Il tennista ligure è stato sconfitto per 6 - 4, 6 - 2 ROMA - Niente da fare per Fabio, che si è arreso al terzo turno degli "d'Italia", Atp 1000 da 7.705.780 euro in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista ligure, numero 130 del mondo, ...

Diretta tennis Internazionali: Fognini-Rune LIVE. Tutti i risultati Corriere dello Sport

Il tennista ligure è stato sconfitto per 6-4, 6-2 ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per Fabio Fognini, che si è arreso al terzo turno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 L'avversario odierno di Fognini è il numero 7 del mondo Holger Rune. Il danese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha avuto la meglio del fra ...