Internazionali d’Italia Roma oggi in chiaro | palinsesto e quali partite sono previste

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023)degliBNL2023trasmesse in, domenica 14 maggio? Ecco tutte le informazioni e ildella giornata odierna del torneo di. Oltre allefemminili, trasmesse su Super Tennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky), gli appassionati potranno guardare rapidamente anche due incontri del tabellone maschile. Uno lo trasmetterà Mediaset sul Canale 20, l’altro SuperTennis in differita stasera. Come prevedibile, la scelta dell’emittente di Fininvest è ricaduta su Fognini-Rune, in programma sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 12:30.MEDIASET (Canale 20) Fognini vs Rune – in diretta dalle ore 12:30 SUPERTENNIS Match non ...