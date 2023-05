Internazionali d’Italia Roma 2023 | Fognini troppo falloso | Rune vince in scioltezza

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabiosaluta il Foro Italico. Nel match di terzo turno degliBNL, in corso di svolgimento a, il tennista ligure si arrende nettamente al danese Holger, settima testa di serie del torneo, con lo score finale di 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti di partita. Partita con poca storia dall’inizio alla fine, eccezion fatta per gli ultimi games della prima frazione di gioco. Agli ottavi di finale il danese se la vedrà con l’australiano Popyrin. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita non sorride ache, seppurndo il primo game, si ritrova costretto ad inseguire per via dei troppi errori gratuiti.sembra centrato ed in pochi minuti, senza fare niente di ...