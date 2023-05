Internazionali d’Italia Roma 2023 | ecco perché Fognini-Rune si gioca sul Grandstand

(Di domenica 14 maggio 2023) Per quale motivo il match deglitra Fabioe Holgersi disputa sul? A spiegarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP, che ha dichiarato: “Questa scelta è stata dettata da ragioni di sicurezza. Vista l’affluenza sul Pietrangeli in occasione del match di Fabio contro Kecmanovic, non avremmo potuto garantire la sicurezza adeguata“. SportFace.

Camila Giorgi dice addio amaramente agli, battuta 7 - 6, 6 - 2 dalla ceca Karolina Muchova , completamente sovrastata nella prima parte della partita in cui l'azzurra si è trovata avanti addirittura per 5 - 1. La ...ROMA - Glioffrono spettacolo, talento e qualche polemica. E' quanto successo nell'incontro tra Fabio Fognini e il danese Holger Rune, quando - nel corso del primo set - l'arbitro ha ...Un Marco Cecchinato in grande spolvero liquida in due facili set (6/2 - 6/2) lo spagnolo Roberto Bautista Agut , testa di serie numero 21 degli, nell'incontro programmato ieri e recuperato oggi causa sospensione per pioggia. Cecchinato approda così, dopo Sinner, Sonego e Fognini, ai 32mi di finale dove affronterà il ...