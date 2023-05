Internazionali d’Italia | Musetti al terzo turno con Tiafoe | “Avrò il pubblico per me”

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma – Il derby dei giovani azzurri al Pietrangeli del Foro Italico, lo vince Lorenzoe con grande carattere. Il toscano porta a casa il match valido per il secondoe si qualifica per sedicesimi di finale. Perde invece Matteo Arnaldi che conclude un’ottima competizione giocata. Sul tabellone degli, in svolgimento fino a domenica 21 maggio,stampa un bel risultato a favore di 6-4, 6-4. Nel prossimo match l’Azzurro affronterà Frances, che ha eliminato Daniel Altmaier 3-6, 7-5, 6-3: “Non viene da un gran periodo dopo il titolo a Houston – ha dettocome riporta il sito web degli– sappiamo tutti che ha un talento incredibile – prosegue – ma dipende molto ...

In contemporanea agliBNL, un altro evento della racchetta molto importante è pronto a cominciare nel nostro paese . A dire il vero lo ha già fatto nella giornata di domenica ...... prospettive italiane e" della "Aerospace Power ... Ne è convinto Lorenzo Mariani, managing director di Mbdae ...PER BOEING E sull'approfondire la collaborazione transatlantica è'...Novak Djokovic , in conferenza stampa dopo essersi qualificato per il quarto turno degliBNL, ha risposto così a chi gli ha chiesto se avesse riscontrato problemi, sul Centrale, nel corso della partita con Grigor Dimitrov . 'Il campo Sarebbe interessante capire ...