Internazionali d’Italia | Cecchinato show | vola al terzo turno | eliminato Bautista

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma – Holger Rune strappa il pass per gli ottavi di finale degli. Elimina in due set Fabio Fognini con il risultato di 6-4, 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco. Il danese ora affronterà Alexei Popyrin: “Al futuro non ci vorrei pensare. Ho già detto che prenderò una decisione a fine anno. Posso ancora far divertire… anche se gli acciacchi non mi aiutano”. Ha detto Fognini in conferenza stampa. “Il mio tennis non rispecchia il mio ranking, è un insieme di cose che hanno portato a questo, compresi gli infortuni”, ha aggiunto. Mentre commentando i tre turni giocati a Roma ha proseguito: “Il torneo è stato sicuramente positivo, il venerdì prima che cominciasse non stavo bene, ma con il team abbiamo deciso di provarci, non mi andava di sprecare questa wild card. Poi giorno dopo giorno mi sono sentito sempre meglio. Non sono ancora ...