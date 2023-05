Internazionali d’Italia 2023 | Sinner | “Volée? La mia adesso è tra le prime 20 del tour”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) “Shevchenko? È un ottimo giocatore. Lo avevo visto con Medvedev a Madrid e so che ha vinto a Phoenix contro Berrettini. Mi aspettavo la sua palla veloce e forse giocare la sera mi ha reso più semplice la partita”. Jannikstacca il biglietto per gli ottavi di finale degliBNL. L’azzurro ha superato alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-2 al termine di una sfida che lo ha visto cambiare passo nel set decisivo: “Nel terzo set mi sono preso un po’ più di spazio in risposta e ho alzato di più la palla, in generale ho cambiato modo di giocare. Nella prima parte di match ho provato a far saltare la palla ma non ci ero riuscito. Ho reagito bene”. Dopo un esordio dove ha fatto mostra delle variazioni acquisite,ha fatto più fatica ad ...