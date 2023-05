Internazionali d’Italia 2023 | Fognini | “Prima del torneo ero confuso Mi sarebbe piaciuto giocare a Torino”

(Di domenica 14 maggio 2023) “Sono contento di come ho affrontato il, anche se contro Rune miun po’ meglio a tennis”. Fabioesce sconfitto ma non sconsolato dalla sfida contro Holger Rune. La sfida di terzo turno degliBNLha premiato il giovane danese per 6-4 6-2, mettendo fine così alla corsa in singolare del taggiasco: “Venerdì scorso, quando ho fatto un set di allenamento con Musetti, non ci avevo capito molto: eroed avevo paura. Ho voluto onorare la wild card e ho fatto di tutto per provarci e credo che nessuno di voi (giornalisti) siimmaginato che sarei potuto arrivare al terzo turno. A fine partita sento ancora dei dolori ma fa parte del processo di ...

Ci ha provato, ma la freschezza di Holger Rune ha fatto il resto. Così Fabio Fognini è stato eliminato al terzo turno deglisulla terra rossa di Roma . Successo in due set dopo un'ora e 17 minuti di gioco per il giovane danese con il punteggio di 6 - 4 6 - 2. Il tabellone con tutti i risultati ...C'era molta attesa al Foro Italico per la sfida di terzo turno degli2023 tra Fabio Fognini e Holger Rune. Due caratteri fumantini, se così possiamo definirli, in un ambiente caldo come quello romano. Alla fine non c'è stata occasione di creare ...Si ferma al terzo turno il cammino di Fabio Fognini agli. L'azzurro è stato sconfitto dal n. 7 del seeding, il danese Holger Rune: finisce 6 - 4, 6 - 2 in un'ora e 17 minuti di gioco. Una prestazione sottotono del ligure che è ...