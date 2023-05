Internazionali d’Italia 2023 | Bolelli e Fognini approdano agli ottavi | Erler e Miedler ko

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Mentre i tornei in singolo degliprocedono in maniera spedita ed hanno visto anche l’eliminazione di Fabioper mano del danese Holger Rune, anche il tabellone di doppio comincia a definirsi. Il tennista ligure, infatti, insieme al suo compagno di mille batte Simoneha sconfitto in tre set al super tie-break la coppia austriaca composta da Alexandere Lucasmediante il punteggio di 7-6 4-6 11-9. Un successo estremamente importante per la squadra azzurra che, dunque, stacca il pass per glidi finale del torneo sulla terra rossa del Foro Italico. SportFace.