Internazionali Bnl d’Italia 2023 | Fognini fuori al 3° turno contro Rune

(Di domenica 14 maggio 2023) Il ligure cede al danese con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 16 minuti Fabioesce di scena al 3°degliBnl, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger, numero 7 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 16 minuti. Avanza invece Marco Cecchinato. Nel secondoil siciliano, numero 83 del mondo, supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 25 del ranking Atp e 21 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Fabio Fognini esce di scena al 3° turno deglid'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 7 ...Fabio Fognini esce di scena al 3° turno deglid'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 7 ...La sfida di terzo turno deglid'Italia 2023 ha premiato il giovane danese per 6 - 4 6 - 2, mettendo fine così alla corsa in singolare del taggiasco: "Venerdì scorso, quando ho ...

Follia agli Internazionali: calpesta il prato e poi aggredisce lo steward! Corriere dello Sport

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Daniil Medvedev avanza al 3° turno degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma.Fabio Fognini esce di scena al 3° turno degli Internazionali Bnl d’Italia 2023, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 1 ...