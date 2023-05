Inter-Sassuolo | le pagelle | Handanovic bene | Brozovic stupisce – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) TuttoSport, nelleinerenti alla partita, assegna voti alti agli uomini di Inzaghi.si prende una sufficienza meritata, ma a stupire è soprattutto Marcelo– TuttoSport, a differenza di quanto fatto dal Corriere dello Sport (più cattivo nei giudizi), premia i nerazzurri scesi in campo ieri sera insi porta a casa un 6,5, rispondendo presente alle conclusioni di Rogerio e Frattesi. Uno dei migliori in campo è Marcelo(7,5), che gestisce il timone e tiene a galla la barca. Il migliore in campo, ovviamente, è Romelu Lukaku, che viene premiato con un 8 in pagella: il belga, nel giorno del suo compleanno, realizza una doppietta importante e ...