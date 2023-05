Inter-Sassuolo | le pagelle di CM | Lukaku smonta la porta Gagliardini in bambola | Tressoldi da incubo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-13 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:4-2 Handanovic 5,5: Mette subito i brividi con un’uscita pericolosa su Frattesi, l’arbitro sorvola ma il contatto c’è. Bravo sul tentativo di piatto di Frattesi, che arrivava a rimorchio dalle retrovie. Incolpevole sui due gol neroverdi. D’Ambrosio 5,5: La comunicazione con de Vrij non funziona al meglio, perde Matheus Henrique che di testa fallisce una buona occasione. Sbanda parecchio. de Vrij 6: In linea con la prestazione della squadra, dà prima la sensazione di non resistere al mare in tempesta, ma resiste e arriva il sereno anche per lui. Viene ingiustamente ammonito per unvento ai danni di Frattesi, ma in realtà il fallo lo subisce lui. (Dal 28’ s.t. Bastoni 6: Una ventina di minuti per ...