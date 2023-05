Inter | record di invitati per il compleanno di Lukaku E il regalo

...di 24 gol e 10 assist ed i passaggi a vuoto sono stati pochi, appena 5 partite in cui non ha lasciato il segno. Non è solo Inzaghi a godersi il momento e i suoi centravanti, è tutta l'a ...... sulla traiettoria c'è Tressoldi, nuova deviazione decisiva e nuovo gol dell'. "Cerca la ... Autodoppiette: anche Baresi in 3' Non sarebbe stato un, dicevamo, anche in caso di doppio autogol.Due sconfitte, contro Lazio ed Empoli, ben otto pareggi (anche contro Milan,e Napoli) e tre ... ieri la squadra granata è arrivata a quota 38 punti, eguagliando ildi punti in Serie A ...

Inter, i 154mila soci sono un record: quasi mille club nel mondo, contro il Sassuolo la celebrazione La Gazzetta dello Sport

Inter, un Lukaku da record: l'attaccante belga dei nerazzurri raggiunge Lautaro e Osimhen in uno speciale dato. Come lui solo altri due giocatori della Serie A e grandi attaccanti come il compagno di ...Romelu Lukaku ha festeggiato nel migliore dei modi il suo compleanno, con una doppietta che ha regalato all'Inter la vittoria contro il Sassuolo. La festa si è svolta davanti a 71.000 invitati, scrive ...