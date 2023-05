Inter-Milan | Turpin l’arbitro in Champions League | la designazione

Ecco la situazione in Europa SERIE A (34giornata, in corso) IL TITOLO NAPOLI : 83 punti (dr +47) - Campione d'Italia Assegnato lo scudetto, si lotta per l'Europa, con Juventus,che ...Adriano Galliani per la prima volta si racconta in un'autobiografia sincera, ricca di aneddoti e retroscena sule gli anni monzesi, scritta con Luigi Garlando. "Le memorie di Adriano G., storia di una passione infinita", edito da Piemme. Il rimprovero di Berlusconi 'Zaccheroni viene esonerato nel marzo ...... quella di ieri, una gara da risposte importanti per il, per ritrovare certezze e autostima in vista del derby di ritorno in Champions con l'e per conquistare punti pesantissimi nella ...

Verso Inter-Milan, come stanno a due giorni dal derby di Champions Virgilio Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Sulle pagine del Corriere della Sera l’attuale ad del Monza Adriano Galliani si è raccontato in una lunga intervista. In mezzo ai tanti temi toccati, tanto spazio è stato ...La rinascita di Lukaku e la leadership di Lautaro, ma anche il contributo degli altri. Così i nerazzurri hanno confezionato 24 reti nelle ultime 8 uscite. E ben 16 sono opera degli attaccanti ...