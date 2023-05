Inter - Milan pronostico | il gol della sicurezza per i nerazzurri è a 2 70

Scrivere la storia, arrivando dove osano soltanto i più forti.è molto più di un semplice derby: è l'opportunità di giocarsi la finale di Champions League, con la speranza di riuscire a riportarla in Italia a tredici anni dall'ultima volta. Si ...Ilmetteva insieme il solito palo di Tonali , non a caso l'unico che, chiamato a impostare, ... rimanendo a metà strada fra l'ossessione per l'e lo Spezia. Sostituiva prima Hernandez con ...Il tabellino di Verona - Torino 0 - 1 29' Vlasic leggi anche Serie A, ko Atalanta e- Sassuolo finisce 4 - 2. HIGHLIGHTS FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby-...

Precedenti e polemiche: chi è Turpin, l’arbitro francese del derby di ritorno La Gazzetta dello Sport

Il popolo rossonero si è ritrovato a Milanello per spingere e caricare i ragazzi di Pioli in vista del ritorno di Champions League contro l'Inter.Il popolo rossonero si è ritrovato a Milanello per spingere e caricare i ragazzi di Pioli in vista del ritorno di Champions League contro l'Inter.