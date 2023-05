Inter-Milan | le due facce di Milano

(Di domenica 14 maggio 2023)si ritroveranno tra pochi giorni per il ritorno dell’Euroderby di Champions, ma il morale delle due squadre è agli oppostisi ritroveranno tra pochi giorni per il ritorno dell’Euroderby di Champions, ma il morale delle due squadre è agli opposti. I rossoneri cadono a La Spezia e alla fine vengono chiamati e spronati sotto il settore ospiti dai tifosi, ma ora la corsa Champions si fa sempre più complicata. Dall’altra parte i nerazzurri continuano a vincere: settima vittoria consecutiva e l’obiettivo di entrare tra le prime quattro della classifica sembra ormai cosa fatta visto il vantaggio sue Atalanta.

Prima della sfida con la Lazio aveva risposto stizzito a una domanda su quale fosse il1 e ... Contro Cremonese eaveva fatto intravedere buone cose come esterno sinistro, il ruolo in cui fu ...... protagonista con una doppietta della vittoria dell'sul Sassuolo: 'Il re è tornato'. Ilinvece è in crisi nera dopo il ko con lo Spezia e il confronto coi tifosi a fine gara: 'Sotto ...... ha provveduto un giovanotto cresciuto nell', Salvatore Esposito, 22 anni di Castellamare di ... Ancora una volta ilha denunciato la sua difficoltà a trovare varchi al cospetto di un rivale ...

Milan, "rimonta possibile": le tre mosse di Pioli per ribaltare l'Inter Liberoquotidiano.it

Vengono impiegati perché diventati fondamentali dopo l’uscita di scena di Milan Skriniar (vedi focus). Anche la presenza dal 1' di due titolarissimi come Marcelo Brozovic (vedi focus) e Romelu Lukaku ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...