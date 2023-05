Inter-Milan | Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa | data e ora

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) Si avvicina, gara in programma martedì alle ore 21 e valevole per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League. Annunciatie orario delladi Simone– Confermato l’appuntamento con ladi rito per Simone, in vista didi martedì.importantissima che il tecnico nerazzurro presenterà alla vigilia, ovvero lunedì 15 maggio.in programma al Suning Training Centre di Appiano Gentile alle ore 12.30 e che potrete comodamente seguire LIVE su-News.it.-News ...