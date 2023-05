Inter | il futuro di Acerbi va ridiscusso con la Lazio

(Di domenica 14 maggio 2023) Continua ad essere avvolto nella nebbia ildi Francesco. Il centrale, attualmente in prestito con diritto di riscatto all',...

Non ha sgombrato il campo dai dubbi sul suoe non è affatto scontato che a fine stagione si ... I giovani lanciati da Max Milan,e Juve non vogliono dare responsabilità troppo grandi a ....... Sono tre partite fondamentali, le affronteremo con lo stesso spirito di oggi, cercando di fare delle grandi prestazioni, e solo alla fine tireremo le somme. Rimpianti dopo aver battuto...Ma oltre a superare la concorrenza dell'- il cui mirino è puntato anche su Vicario se i ... blindando la propria porta per ilcome un estremo difensore di assoluta qualità, come ha già ...

Di Marzio: “Futuro Lukaku Può restare all’Inter solo in prestito. Da capire se…” fcinter1908

L'ottavo risultato utile consecutivo, la finale di Istanbul sempre più vicina, inducano la società nerazzurra a rompere gli indugi ...La permanenza di Inzaghi all'Inter sarebbe legata alla qualificazione alla prossima ... dell'esito della semifinale di ritorno col Milan prima di sbilanciarsi sul futuro del tecnico. In caso di ...