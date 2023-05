Infortunio Pogba | il centrocampista della Juve esce dal campo in lacrime

(Di domenica 14 maggio 2023)ntus e Cremonese sono inper la 35ª giornata del campionato di Serie A, le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti tra Champions League e salvezza. Il tecnico Allegri si schiera conalle spalle di Vlahovic, gli ospiti rispondono con Okereke e Afena-Gyan. La partita nei primi minuti è equilibrata e il risultato non si sblocca. Al 24? la prima svoltagara, l’di. Il francese prova a calciare ma si fa male ed è costretto al cambio. Il ‘Polpo’ lascia ilin, la stagione del calciatore potrebbe essere finita. L'articolo CalcioWeb.

LIVE TJ - JUVENTUS-CREMONESE 0-0 - Chiffi fischia l'inizio del match Tutto Juve

Pogba, nuovo infortunio al ginocchio: lascia il campo in lacrime. Il numero 10 della Juventus si è fermato dopo soli 20 minuti dall'inizio della sfida casalinga contro la Cremonese. Dopo un tiro dalla ...