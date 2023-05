Infortunio Correa | l’argentino in dubbio per il derby di Champions

(Di domenica 14 maggio 2023) Nuovi problemi fisici per Joaquin, l’attaccante dell’Inter si è fermato dopo un tempo col Sassuolo ed è stato sostituito Nuovi problemi fisici per Joaquin, l’attaccante dell’Inter si è fermato dopo un tempo col Sassuolo ed è stato sostituito.ha accusato un affaticamento ai flessori della gamba destra e dunque sarebbe inper la partita di ritorno diLeague contro il Milan.

6,5 Gol annullato, poi almeno un altro paio di opportunità, oltre alla giocata che allarga la difesa del Sassuolo e permette a Lukaku di portare in vantaggio l'Inter. Unlo toglie ...Dimarco 6 - Partita diligente, risparmia le energie per url derby (61 Gosens 6 - Ci tiene a fare bene dopo lo stop per l'alla spalla).5,5 - Sempre troppo discontinuo, non riesce a ...... ancora con l'iniziativa sulla fascia sinistra di Dimarco e il cross perche di testa manda ... Nell'Atalanta, Zapata ritrova una maglia da titolare: assenti, invece, perBoga e ...

Inter, Correa KO: infortunio nel match contro il Sassuolo Calcio in Pillole

Inter Milan di Champions League deciderà quale tra le due squadre milanesi si giocherà la finale a Istanbul: nuovo infortunio serio.L'Inter vince 4-2 contro il Sassuolo e ipoteca un posto in Champions League a tre giornate dalla fine del campionato. Buon viatico in vista del ritorno di Champions contro il Milan ...