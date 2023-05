Incidente sulla A30 | 13enne morta e tre feriti gravi

(Di domenica 14 maggio 2023) Una tredicenne èe altre tre persone sono rimaste ferite gravemente in seguito ad unstradale avvenuto in serata sull'A30, al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo autostradale ...

A Crotone, tre persone hanno perso la vita e una quarta versa in condizioni gravissime a seguito di unstradale che ha avuto luogo in contrada Poggio Pudano,SS106, zona sud della ...Da una primissima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polstrada di Caserta Nord, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell'. I tre feriti più gravi sono ricoverati in ...Drammaticostradale sull' autostrada A30 Caserta - Salerno , all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino. L'autoquale viaggiavano è finita sul guard rail per motivi ancora da accertare. ...

Auto contro il guard rail sulla A30 Caserta-Salerno: morta 14enne, gravi la madre e il fratello ilmattino.it

Un tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, domenica 14 maggio, sull'Autostrada A30, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino, nella provincia di Salerno: una ...Una tredicenne è morta e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente in seguito ad un incidente stradale avvenuto in serata sull'A30, al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo autostradale ...