Inchiesta Juventus | perché il giudice ha mandato gli atti in Cassazione | processo in bilico tra Torino e Milano | i precedenti

Kulusevski è stato meno performante, Conte non c'è più e anche Paratici, inibito nell'... Se pure ladecidesse di rimettere Kulusevski sul mercato, del resto, non ricaverebbe il ...Battuto con l'argomentazione secondo cui "far male allasignificherebbe far male all'intero calcio italiano". Un'argomentazione che non abbiamo mai nemmeno provato a comprendere, tanto è ...Dovrà decidere la Cassazione se il processo dopo l'Prisma a carico delladebba svolgersi a Torino o Milano. Il cup Marco Picco nelle 27 pagine di ordinanza sul perché ha deciso di spedire gli atti in Cassazione parla di "questioni ...

Inchiesta Juve, riparte il count-down: le tappe per arrivare ai verdetti finali, rischio nuovo rinvio Virgilio Sport

Dopo la surreale scena di ieri al Picco contro lo Spezia, nel match perso 2-0 dal Milan, dei giocatori rossoneri convocati assieme a Stefano Pioli sotto la Curva, si muove la Procura ...Il prossimo 22 maggio la vicenda delle plusvalenze osserverà un nuovo passaggio in ambito di giustizia sportiva. Ma già da adesso sarebbe il caso di pensare a come riflettere su questa storia quando a ...