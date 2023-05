In vacanza con solo 25 euro | è possibile in questo bellissimo borgo italiano

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 14 maggio 2023) Volete fare unacon soli 25? Non è im, ecco dove potete andare per trovare bellezza e pace a poco. Andare inè un lusso e tante persone non se lo possono permettere, ma vi sveliamo una località che potete raggiungere con soli 25. Si tratta di unmeraviglioso di cui un grande chefsi è innamorato e se ci va lui state certi che è spettacolare.(grantennistoscana.it)Ilè immerso nella natura e affacciato sul lago è una piccola gemma del nord Italia dove nonsi apprezza una vista panoramica, ma si mangia benissimo. Ora che arriva l’estate, il desiderio di partire per qualche destinazione al mare o al lago ...