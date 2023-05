“In piena pandemia mi sono trasferita in Cina per insegnare Ero a Londra da 7 anni | ma non mi ero mai sentita a casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) “una persona curiosa, mi annoio facilmente e devo sempre provare esperienze nuove. Forse è per questo che mi ritrovo inda tre”. Barbara Delprete, 47, vive a Shenzhen dal 2020, dove insegna matematica in un college. “Quando nasci, cresci, studi e ti laurei in Puglia sai già che, per trovare un lavoro minimamente decente, devi andare via. Lontano”. Nata e cresciuta in provincia di Taranto, una laurea in matematica, ha lasciato un contratto a tempo indeterminato in una multinazionale della sua città, è approdata nell’esercito (“al concorso mi piazzai seconda su 11mila, c’erano molte domande di logica e matematica”) da cui si è congedata dopo tredi servizio. “Ho lasciato per la prima volta la mia terra nel 2009 per lavorare come sviluppatrice software a Milano”. Destinazione ...