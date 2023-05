In amore ti piace rischiare? Dimmi cosa vedi per prima e ti svelerà tutta la verità

...è fatto die riconoscenza. Mamme che lavorano, mamme che devono dividersi, farsi in quattro per far quadrare i conti, mamme che devono portare i pantaloni, mamme multitasking come oggi...Tila matematica, la fisica, devi fare una cosa scientifica. Vai a Padova a fare astronomia'. ... E con il mio primo, poi diventato marito, ho imparato a programmare" Sei mesi a Santa Cruz, ...Non ho mai letto un romanzo d'. I miei libri di formazione, semmai, sono stati i classici di ... Sappiamo entrambi quello che non cial cinema, e questo è il punto di partenza migliore per ...

Marta Flavi: Mi manca l'amore. Il sesso a tarda età si trova, ma una ... Fanpage.it

Intervista ad Adriano Galliani, 78 anni, amico di Berlusconi dagli anni 70, ad del Monza dal 2018, ad del Milan dal 1986 al 2017: «Agnelli ci convocò e ci fece mollare Baggio, per far firmare Ibra gli ...Un percorso accidentato, i limiti dell’assistenza, il supporto associativo ma un rapporto fra madre e figlia che resiste alla durezza del vivere, come quando nel fine settimana ...