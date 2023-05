Notizie Calcio Napoli - Stefano, ex calciatore, ha parlato anche di Milan - Napoli in un'intervista a Tmw Radio: '... E' una denuncia forte di Spalletti, sein ADL mi allarmerei se ...Notizie Calcio Napoli - Stefano, ex calciatore, ha parlato anche di Milan - Napoli in un'intervista a Tmw Radio: '... E' una denuncia forte di Spalletti, sein ADL mi allarmerei se ...

Impallomeni: “Fossi nel Milan penserei solo al campionato” Pianeta Milan

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento delicato dei rossoneri. Stefano Impallomeni a TMW Radio ha consigliato al Milan di mettere il massimo impegno nella corsa al quarto posto in ...Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio del momento del Milan dopo il ko in semifinale di Champions: "Pioli ...