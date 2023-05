Immigrazione | arriva il pugno duro del Messico

(Di domenica 14 maggio 2023) Deportato dagli Usa all’Avana 19enne fuggito dal servizio militare castrista per non reprimere il suo popolo che protesta. Ora rischia il carcere. Ecco la nuova politica di Biden verso i cubani “Psicologicamente non sta bene. Ha pianto molto, è molto dispiaciuto”, ha detto la madre di Emir Rodríguez Bringas, 19enne fuggito dal servizio militare obbligatorio del regime deportato con il secondo volo che ha lasciato gli Stati Uniti alla volta di Cuba il 10 maggio scorso. Rodríguez aveva chiesto aiuto e denunciato il suo caso al canale Telemundo 51, mentre era ancora detenuto nel Krome Migrant Center in Florida. Il giovane aveva spiegato che gli era stato negato l’asilo e che i funzionari dell’non gli avevano creduto. “Mi hanno chiesto se avevo paura di tornare nel mio Paese e io ho detto loro di sì, anche se sui giornali hanno detto di no, che avevo detto di ...

inoltre,o si avvicina alla soglia di 2,1 considerata il limite per evitare la decrescita della popolazione (non includendo le variazioni dovute all'che in realtà stanno ...... la crisi economica, l'fuori controllo, criminalità nelle grandi città, giustizia al ... Bisogna credere che in ognuno c'è del buono, rimboccarsi le maniche il risultato. In una ...Gli ostanesi, benché dispersi con l'verso l'estero o verso la grande città dove ... A quel punto, quando la strada è ben chiara,il privato giusto che la segue e la costruisce.

Caro direttore, l'immigrazione come mezzo di destabilizzazione di massa. È un dato di fatto che gli sbarchi in Italia negli ultimi mesi ...