Ilary Blasi e Chanel | gocce d' acqua Hater all' attacco | ' Tale madre tale figlia | antipatiche e montate'

Bionde , maglia verde e in posa per uno scatto . Mammae la figlia Chanel Totti sono due gocce d'acqua. La secondogenita, nata dal matrimonio ormai naufragato fra la conduttrice dell' Isola dei famosi e il Pupone , ha compiuto 16 anni qualche ...Compleanno speciale per Chanel Totti . La figlia dell'ex capitano della Roma ha compiuto 16 anni e per l'occasione ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza con la mamma. La località scelta Lugano, dove la conduttrice de L'Isola dei Famosi è già stata in passato. Tanto relax e divertimento, che hanno unito ancora di più mamma e figlia, che da sempre ...

Compleanno speciale per Chanel Totti. La figlia dell'ex capitano della Roma ha compiuto 16 anni e per l'occasione ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza con la mamma Ilary Blasi. La ...Questa edizione de L’Isola dei famosi, sta facendo molto parlare per tanti motivi. Innanzitutto, prima ancora che l’isola iniziasse giravano, insistenti, i rumors sul rapporto un po' burrascoso che c’ ...