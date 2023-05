Il Verona cade col Torino e frena la rincorsa salvezza! Super gol

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilvince 0-1 contro ilcon ungol di Vlasic. Gli scaligerino la loroverso la salvezza. Sconfitta di misura DI MISURA ? Match intenso al Bentegodi tra il, coinvolto pienamente nella lotta per non retrocedere, e ilche ha poco da chiedere al campionato. Prima mezz’ora di gara di grande intensità in mezzo al campo e con poche occasioni nitide. Serve una giocata del singolo per rompere l’equilibrio. Al minuto 29 ci pensa Vlasic: Sanabria serve il giocatore croato sulla trequarti, che si libera bene e col sinistro sfodera una grandissima conclusione a battere Montipò. Nella ripresa, più palle-gol. Al 60?, ilsfiora il pari con Ngonge, ma bravissimo a Singo a salvare i suoi. Quattro minuti più tardi è ...

SECONDO TEMPO 49' Nulla di fatto e finisce così. Vittoria meritata per il Toro. 48' Savic con il pugno mette in corner, ultima azione. 47' Continua Di Bello a fischiare falli ...SECONDO TEMPO 44' Nel Toro dentro Lazaro per Karamoh e Vieira per Ricci. Quattro di recupero. 43' Il Toro sbaglia tutto in fase di palleggio, parte un contropiede tre contro due per ...