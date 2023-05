Il Toro in trasferta è una macchina | vittoria anche a Verona

Ilsi conferma una macchina da punti in. Una magia di Nikola Vlasic produce la terza vittoria consecutiva fuori casa, l'ottava dell'intero campionato lontano dallo stadio Olimpico Grande ..., meglio inche in casa Nel lunch match domenicale del 'Bentegodi' il Verona insegue l'ennesimo risultato positivo casalingo del 2023: da febbraio in poi i gialloblù in casa hanno perso ...La Primavera delè l'unica formazione del campionato a giocare inanche le gare casalinghe: quest'anno lo stadio di casa è il Piola di Vercelli, lo scorso anno era il Pozzo di Biella. ...

Verona-Torino 0-1: in trasferta i granata non perdonano più Toro News

I granata di Ivan Juric espugnano il campo di Verona e continuano a macinare punti alla ricerca dell'ottavo posto in classifica. A decidere la sfida è stato il gran gol di Nikola Vlasic ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...