(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - Un gol di Vlasic al 29' del primo tempo regala alun momentaneoin classifica, che profuma di Europa, e inguaia ilche resta terz'ultimo assieme allo Spezia a tre giornata dalla conclusione del campionato di serie A. Finisce 0-1 allo stadio Bentegodi con i granata di Juric che confermano di avere fuori casa un ruolino di marcia eccezionale che non si registrava dalla stagione 1976-77. Parte bene la squadra di Juric che, dopo soli sette minuti, si fa vedere con Sanabria, servito in area di rigore e rapido nella conclusione che termina però alta. Granata che gestiscono il gioco e manovrano spesso in fraseggio, come in occasione del gol del vantaggio siglato da Vlasic, con il trequartista servito al limite dell'area da Sanabria e autore di un sinistro potentissimo che si insacca alle ...

Ilsbanca il Betegodi,ottavo in solitaria per ora in classifica, e continua a sognare l'Europa. Guai grossi per l'Hellas Verona, raggiunto dallo Spezia in piena zona retrocessione. A ...Ilpassa al Bentegodi di Verona e inguaia i gialloblù, ora appaiati al terzultimo posto insieme ...un po' il baricentro dei padroni di casa: al 57' Ngonge viene contrato sul più bello da ...AGI - Un gol di Vlasic al 29' del primo tempo regala alun momentaneo ottavo posto in classifica, che profuma di Europa, e inguaia il Verona che resta terz'ultimo assieme allo Spezia a tre giornata dalla conclusione del campionato di serie A. ...

Il Torino sale all'ottavo posto, Verona battuto 1-0 AGI - Agenzia Italia

I granata al Bentegodi confermano un eccezionale ruolino di marcia in trasferta. Il risultato inguaia l'Hellas, che resta inchiodato al terzultimo posto ...Partita decisa da un gran gol di Vlasic al 29’ del primo tempo. I gialloblù restano terzultimi, granata ottavi ...