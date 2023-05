Il Torino passa a Verona | decide Vlasic

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023)(ITALPRESS) – Un gran gol diregala la vittoria alin casa di unarrembante ma che, anche alla luce dell'inatteso successo dello Spezia sul Milan di ieri, torna pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Nel lunch match della quartultima di A, parte bene la squadra di Juric che, dopo soli sette minuti, si fa vedere con Sanabria, servito in area di rigore e rapido nella conclusione che termina però alta. Granata che gestiscono il gioco e manovrano spesso in fraseggio, come in occasione del gol del vantaggio siglato da, con il trequartista servito al limite dell'area da Sanabria e autore di un sinistro potentissimo che si insacca alle spalle di Montipò. Prova a reagire il, ma Milinkovic-Savic para facile su Ngonge. Prima ...