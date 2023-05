Il segreto della tinta scura che vira al rosso | finalmente svelato il mistero!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 maggio 2023) Scopriamo insieme la storiaper capelli, i suoi inizi con le donne primitive che utilizzavano la terra d'ocra e le bacche, passando poi per le spezie e i sali di rame del Rinascimento, fino ad arrivare ai prodotti chimici moderni. In particolare, analizzeremo il fenomeno dei riflessi rossi che spesso si manifestano nelle tinture scure, svelando la verità dietro questo inconveniente e fornendo una soluzione pratica per eliminarlo. Di cosa parliamo in questo articolo... Laper capelli è stata inventata nel 1907 da Eugène Schueller di L'Oréal. L'uso di tinte per capelli esiste da millenni, dai tempi preistorici alle erbe e alle spezie del Rinascimento e all'henné di Cleopatra. Le tinte per capelli continuano ad essere un rito sociale molto in voga, soprattutto tra le donne. L'utilizzo di tinte scure può causare ...