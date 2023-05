Il «rosso» che ha conquistato il mondo

Leggi su panorama

(Di domenica 14 maggio 2023) La bottiglietta conica e i manifesti disegnati dal futurista Fortunato Depero negli anni Trenta, ma anche i poster firmati dagli artisti Marcello Nizzoli, Bruno Munari, Ugo Nespolo. Alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni va in scena l’arte che, sposando il marketing, è stata capace di trasformare un’azienda in leggenda. L’arte è nella storia di Campari, il Gruppo di beverage sesto alcome quota di mercato, ma probabilmente ai primissimi posti nella notorietà del brand. Chi non conosce la celebre bottiglietta conica, in vetro zigrinato, disegnata nel 1932 dal futurista Fortunato Depero? È stata avvicinata, per la forma, al modulo lunare della navicella americana Apollo, tanto era insolita e avanti sui tempi. Ma prima ancora, nel 1910, un altro futurista, Umberto Boccioni, dipinse la vetrina del caffè di Gaspare Campari nell’olio su tela «Rissa in Galleria»: ...