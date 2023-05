TORINO - "Gli ho fatto una sorpresa", aveva detto Allegri primapartita, annunciando ildi Pogba tra i titolari 390 giorni dopo un lontanissimo Liverpool - Manchester United e nella molto meno glamour Juventus - Cremonese. Quella volta, era il 19 ...Allegri opta per un piccolo turnover in vista delsemifinale di Europa League di giovedì 18 a casa del Siviglia, mentre Ballardini mette in campo tutti i pezzi forti. Per la Cremonese ......sbottonarsi sulla formazione che sceglierà per affrontare gli spagnoli nella semifinale di. ... Dopo una stagione molto tormentata, i tifosiJuventus si augurano che la squadra possa ...

Il ritorno della 'naja' come alternativa al servizio civile AGI - Agenzia Italia

CARRARA- Un rigore pesantissimo di Alberto Spagnoli nei minuti finali. E l'Ancona vola alle fasi nazionali dei playoff. La truppa biancorossa sbanca 0-1 il Dei Marmi, la tana della Carrarese, ...E’ destino che in questa stagione la Juve non riesca mai ad essere contenta fino in fondo. Ha battuto la Cremonese, ha ripreso il secondo posto in solitaria, si è staccata ancora un po’ dalla Lazio e ...