Il Regolamento MICA un passo in avanti tra luci e ombre

(Di domenica 14 maggio 2023) Finalmente ci siamo. Il– che fornirà una cornice normativa europea ai digital assets – ha guadagnato il via libera del Parlamento Europeo. Una volta superato quest’ultimo ostacolo, però, l’effettiva entrata in vigore della nuova normativa avverrà solo dopo 18 mesi, tempo necessario per adeguarsi alle sue previsioni. Ciò che viene regolamentato con taleè l’ambito delle cripto-attività che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina europea già esistente in materia di servizi finanziari; pertanto, si escludono gli strumenti finanziari e le attività ad essi assimilati. Ilsi applica quindi a due tipologie di soggetti: a coloro i quali emettono, offrono al pubblico e ammettono alla negoziazione le cripto-attività e a chi fornisce servizi per cripto attività ...