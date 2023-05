Il regalo più gettonato per la festa della mamma

Leggi su agi

(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - Stravincono i fiori nelle scelte diper la, con quasi due italiani su tre (64%) che preferisce un omaggio floreale o una pianta, mentre solo una minoranza si orienta su cioccolatini e dolciumi (3%), su gioielli (3%) o capi di abbigliamento (2%), anche se c'è anche un 28% che non acquista nulla. È quanto emerge da una indagine on line effettuata sul sito www.coldiretti.it in occasionericorrenza dedicata a tutte le mamme, con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia. Tra i regali più gettonati - spiega la Coldiretti - prevalgono quest'anno, le azalee, i lilium, le begonie e i gerani, oltre alle immancabili rose. Acquistare fiori italiani salva anche il lavoro e i vivai nazionali costretti a fare i conti con i nuovi rialzi energetici legati alle ...