Il pusher confessa e il giudice lo lascia libero | Lei è giovane e voglio darle una possibilità | non la sprechi

"Prendo qualcosa, ma i soldi non mi bastano" , racconta questo ragazzo milanese di 26 anni, felpa, tuta e sneaker,(quasi) per caso catapultato nell'Aula 1 per i processi in direttissima in un ..."Prendo qualcosa, ma i soldi non mi bastano" , racconta questo ragazzo milanese di 26 anni, felpa, tuta e sneaker,(quasi) per caso catapultato nell'Aula 1 per i processi in direttissima in un ...

Il pusher confessa e il giudice lo lascia libero: "Lei è giovane e voglio darle una possibilità, non la sprec… La Repubblica

L'uomo era stato arrestato il flagranza di reato a Milano. Il giudice in direttissima ha convalidato l'arresto ma non ha dato nessuna misura ...Nei giorni scorsi gli investigatori del distretto XIII Aurelio sono riusciti ad arrestare i due pusher (uno di 29 e l’altro di 33 anni) entrambi di Civitavecchia, che nello scorso ...