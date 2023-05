Nella sala dell'Auditorium di Porto Mantovano (comune di oltre 16mila abitanti in provincia di Mantova) poco fa ildella Repubblica di Catanzaro,Gratteri, è stato insignito della cittadinanza onoraria . Una sala gremita ha partecipato all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale ...Sono le parole deldella RepubblicaGratteri, intervenuto in un convegno alla sala stampa della Camera dei deputati, dove è stato presentato il rapporto 'Le mafie nell'era digitale'...Il giornalista, difeso in sede penale dagli avvocati Francesco eCondorelli Caff, era ...interrogato argomentando che l'ipotesi di possibili misure di prevenzione era stata fatta dal...

Il procuratore Nicola Gratteri insignito della cittadinanza onoraria a Porto Mantovano Gazzetta del Sud

“Mentre la politica discute di utilità o meno delle intercettazioni, le mafie sono sempre più presenti nei social ma soprattutto sono in grado di pagare degli hacker e di crearsi nuovi sistemi di comu ...Al centro i Bagni Mangini–Goa Beach, coinvolte dodici persone. Per i pm messe in piedi operazioni ad hoc per abbassare il prezzo. La replica delle difese: ...