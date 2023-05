Il post polemico contro Giulia Salemi per la faccenda di Ciao Darwin

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 14 maggio 2023) A soli tre giorni dalla registrazione del programma, laha rinunciato a partecipare, scusandosi con una motivazione poco credibile per qualcuno, l’influencer del GFVIP 7, avrebbe dovuto partecipare alla registrazione del famoso programma, condotto da Paolo Bonolis e in onda prossimamente su Mediaset. Tuttavia, a tre giorni dalla registrazione, ha improvvisamente dichiarato di non voler partecipare alla categoria avversaria, suscitando dubbi e perplessità sulla sua professionalità. Inoltre, poco prima della registrazione,era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa di compleanno di Alfonso Signorini, che cadeva lo stesso giorno. Secondo alcune fonti di ThePipol, la vera ragione del suo rifiuto potrebbe essere stata la ...